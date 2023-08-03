Сёмин: «Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре «Спартака» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что может только порадоваться за болельщиков «красно-белых», что их команда так удачно начала новый сезон, однако рано делать далеко идущие выводы.

«Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали. Такие вопросы — это провокация. Впереди 28 матчей», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После двух туров столичный клуб имеет в своём активе шесть набранных очков. В ближайшие выходные подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Рубина».