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Сёмин: «Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали»

03 Августа 2023 • 17:43 Комментировать
Рубин
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Спартак Москва
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05.08 17:30

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре «Спартака» на старте нового сезона Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что может только порадоваться за болельщиков «красно-белых», что их команда так удачно начала новый сезон, однако рано делать далеко идущие выводы.

«Не надо после двух туров вешать «Спартаку» золотые медали. Такие вопросы — это провокация. Впереди 28 матчей», - приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

После двух туров столичный клуб имеет в своём активе шесть набранных очков. В ближайшие выходные подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Рубина». 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин
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