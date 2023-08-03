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Переход Марадишвили из «Локомотива» в «Урал» может сорваться – известна причина

03 Августа 2023 • 17:40 Комментировать

Переход полузащитника Константина Марадишвили из «Локомотива» в «Урал» на правах аренды может не состояться. Причина заключается в том, что 23-летний футболист не хочет принимать сокращение заработной платы.

Как сообщает «Чемпионат», сторона Марадишвили надеется на то, что «Локомотив» возьмёт на себя часть зарплаты, чтобы игрок получал столько, сколько сейчас. Однако такой вариант «железнодорожников» не устраивает.

Отмечается, что Марадишвили по действующему контракту с «Локомотивом» зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 5 августа – против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Константин Марадишвили трансферы футбола - лето 2023
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