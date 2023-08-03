Жирков назвал два клуба, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков рассказал, какие клубы будут бороться с питерской командой за чемпионство в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России выделил столичные «Локомотив» и «Спартак».

«ЦСКА? У них очень короткая скамейка, если никого не купят, то им будет тяжело», - приводит слова Жиркова Metaratings.ru.

Напомним, что после двух проведённых туров нового сезона чемпионата России «Спартак» имеет в своём активе шесть очков, у «Локомотива» и «Зенита» - по четыре балла, у «армейцев» - три очка.