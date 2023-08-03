Бывший защитник «Ростова», «Спартака» и других команд Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает наставника «Ростова» Валерия Карпина топ-тренером.

«Сложно сказать, является ли Карпин топ-тренером. Топ-тренером можно назвать человека, который выигрывал титулы всё-таки. Карпин с «Ростовом» занимал высокие места, но у него нет пока трофеев. В «Спартаке» он тоже был, ничего не выиграл. Нужны трофеи», — сказал Дьяков.

«Ростов» в начале этого сезона победил «Факел» со счётом 2:1 и сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Команда Карпина располагается в середине турнирной таблице чемпионата России.

5 августа в рамках третьего тура чемпионата России «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов. Начало – в 15:00 мск.