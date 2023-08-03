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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-защитник «Спартака» рассказал, при каких условиях Карпин станет топ-тренером эксклюзив

03 Августа 2023 • 18:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
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05.08 15:00

Бывший защитник «Ростова», «Спартака» и других команд Виталий Дьяков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает наставника «Ростова» Валерия Карпина топ-тренером.

«Сложно сказать, является ли Карпин топ-тренером. Топ-тренером можно назвать человека, который выигрывал титулы всё-таки. Карпин с «Ростовом» занимал высокие места, но у него нет пока трофеев. В «Спартаке» он тоже был, ничего не выиграл. Нужны трофеи», — сказал Дьяков. 

«Ростов» в начале этого сезона победил «Факел» со счётом 2:1 и сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Команда Карпина располагается в середине турнирной таблице чемпионата России.

5 августа в рамках третьего тура чемпионата России «Ростов» сыграет на выезде против «Крыльев Советов. Начало – в 15:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Виталий Дьяков РПЛ
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