Сибайя: «Рубину» повезло с Рахимовым»

Бывший южноафриканский полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя уверен, что казанский клуб в силах бороться в новом сезоне за самые высокие места, ведь у клуба, по его мнению, всё для этого есть.

«Я слежу за «Рубином», клубу с Рашидом Рахимовым повезло – хороший тренер. Видел всё в Казани своими глазами два месяца назад – в клубе трудятся качественные специалисты», - делится экс-хавбек с «Матч ТВ», добавляя, что у клуба есть всё, чтобы побороться за место в первой тройке РПЛ.

«Рубин» в новом сезоне вернулся в РПЛ после вылета из Мелбет-Первой лиги. Сибайя защищал цвета казанского клуба на протяжении семи лет карьеры – с 2003 по 2010 годы.