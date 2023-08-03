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Сибайя: «Рубину» повезло с Рахимовым»

03 Августа 2023 • 17:27 Комментировать
Рубин
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Спартак Москва
1 3.30 X 3.60 2 2.12
05.08 17:30

Бывший южноафриканский полузащитник «Рубина» Макбет Сибайя уверен, что казанский клуб в силах бороться в новом сезоне за самые высокие места, ведь у клуба, по его мнению, всё для этого есть.

«Я слежу за «Рубином», клубу с Рашидом Рахимовым повезло – хороший тренер. Видел всё в Казани своими глазами два месяца назад – в клубе трудятся качественные специалисты», - делится экс-хавбек с «Матч ТВ», добавляя, что у клуба есть всё, чтобы побороться за место в первой тройке РПЛ.

«Рубин» в новом сезоне вернулся в РПЛ после вылета из Мелбет-Первой лиги. Сибайя защищал цвета казанского клуба на протяжении семи лет карьеры – с 2003 по 2010 годы.
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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов Макбет Сибайя
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