Канчельскис - о Карпине: Возможно, он вернётся в «Спартак»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерие Карпине.

Экс-игрок сборной России отметил, что, возможно, наставник национальной сборной может вернуться в «Спартак».

«У «красно-белых» новое руководство и они могут его пригласить обратно. Я считаю, что Карпин входит в тройку лучших тренеров России», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Карпин уже дважды был у руля столичного клуба. Первый его приход был с апреля 2009 года по май 2012 года, а второй - с ноября 2012 года по март 2014 года.