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Сибайя: «Бердыев не чувствует себя на 70 лет»

03 Августа 2023 • 17:21 Комментировать
Динамо Махачкала
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06.08 19:00

Бывший легионер казанского «Рубина» Макбет Сибайя уверен, что Курбан Бердыев как тренер ещё многое даст российскому футболу, несмотря на возраст.

«Я верю, что он еще сможет много дать российскому футболу. Мне кажется, он чувствует себя на 50 лет, никак не на 70», - делится экс-хавбек с «Матч ТВ».

Напомним, что Сибайя был игроком «Рубина» с 2003 по 2010 годы. Под руководством Бердыева он стал двукратным чемпионом России – это случилось в 2008-2009 годах.

«Недавно общались с ним, он рассказывал о жизни, семье. Мы сохранили очень теплые отношения», - добавляет Сибайя.

На данный момент Бердыев трудится главным тренером в махачкалинском «Динамо» - клубе Мелбет-Первой лиги.
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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Макбет Сибайя
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