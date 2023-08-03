Титов рассказал, почему не сыграет в ретро-матче между «Спартаком» и сборной России

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов рассказал, почему не сыграет в ретро-матче между столичным клубом и сборной России.

Титов отметил, что не будет играть, потому что в день проведения встречи будет не в Москве.

«Вместе с семьей буду на отдыхе, билеты были куплены заранее. Но впереди будет много подобных игр, поэтому еще поиграем», - добавил он в разговоре с «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что участие уже подтвердили Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Сальваторе Боккетти и многие другие игроки.

Также ведутся переговоры с Неманьей Видичем, Робсоном и Маркао.