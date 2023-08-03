Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень развития футбола за последнее время.

- Юрий Павлович Сёмин считает, что у нас в стране со спортом всё не так плачевно, в то время как Денис Глушаков утверждает, что последние 5 лет мы деградируем. Скажите, пожалуйста, чья точка зрения в этом вопросе Вам ближе?

- Мне ближе позиция Дениса Глушакова. VIP-трибуны, откуда Юрий Павлович смотрит матчи в последние годы, искривляют оптику. При всём искреннем уважении к заслуженному тренеру, Денис всё же ближе не только к футбольному полю, но и к реалиям вокруг него. Впрочем, всё это вопрос системы критериев и методов измерения. Я бы применительно к состоянию российского футбола вспомнил легендарного Алексара Галича.

«Не всё напрасно в этом мире (футбольном в данном случае), хотя и грош ему цена, покуда существуют гири, и виден уровень ...», - сказал Воробьёв.