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​Анатолий Воробьёв – о российском футболе: «VIP-трибуны, откуда Сёмин смотрит матчи в последние годы, искривляют оптику» эксклюзив

03 Августа 2023 • 16:49 Комментировать

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил уровень развития футбола за последнее время.

- Юрий Павлович Сёмин считает, что у нас в стране со спортом всё не так плачевно, в то время как Денис Глушаков утверждает, что последние 5 лет мы деградируем. Скажите, пожалуйста, чья точка зрения в этом вопросе Вам ближе?

- Мне ближе позиция Дениса Глушакова. VIP-трибуны, откуда Юрий Павлович смотрит матчи в последние годы, искривляют оптику. При всём искреннем уважении к заслуженному тренеру, Денис всё же ближе не только к футбольному полю, но и к реалиям вокруг него. Впрочем, всё это вопрос системы критериев и методов измерения. Я бы применительно к состоянию российского футбола вспомнил легендарного Алексара Галича.

«Не всё напрасно в этом мире (футбольном в данном случае), хотя и грош ему цена, покуда существуют гири, и виден уровень ...», - сказал Воробьёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Денис Глушаков Анатолий Воробьёв РПЛ
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