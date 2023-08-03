Жирков высказался о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков высказался о переходе защитника Марио Фернандеса в питерский «Зенит».

Жирков отметил, что не знает всех нюансов трансфера и не знает, обсуждался ли вопрос с возвращением в ЦСКА, но если команда с берегов Невы сделала предложение, то почему бы и не согласиться.

«Думаю, что для «Зенита» Марио станет усилением. На этой позиции играет Караваев, будут вдвоём конкурировать, чтобы после пятого чемпионства подряд не закисли», - приводит слова Жиркова Metaratings.ru..

Напомним, что Жирков также выступал за ЦСКА и «Зенит».