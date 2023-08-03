Агент Селюк: «Хотим, чтобы «Ахмат» получил за Конате деньги»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем 25-летнего футболиста.

Агент допустил возможный уход своего клиента из грозненского клуба нынешним летом. Напомним, действующий контракт нападающего с «Ахматом» рассчитан до середины 2024 года.

«Если будет нормальное предложение, почему нет? «Ахмат» тоже понимает, что у футболиста остался год контракта. Мы за то, чтобы клуб получил деньги за игрока», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» три матча и забил два гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.