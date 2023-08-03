Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер «Ростова» высказался об обороне «Динамо» в начале сезона эксклюзив

03 Августа 2023 • 19:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в «Динамо» со временем наладятся связи в обороне.

«Я думаю, время «Динамо» надо, чтобы они наладили связи в обороне. Я надеюсь, что там всё будет в порядке. Футболисты в московском клубе есть достаточно надёжные, которые могут приносить пользу в обороне», — сказал Балахнин.

Московский клуб в первых двух турах чемпионата России пропустил шесть мячей. Это худший результат среди команд РПЛ после двух туров, столько же пропустил «Факел», занимающий последнее, 16-е место в турнирной таблице. В третьем туре команда Марцела Лички проведёт матч против «Зенита».



Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Балахнин РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.08.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Пари НН Пари НН
1.61 4.20 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Августа
20:10 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» признался, что влюбился в Россию
20:08 · Россия. Премьер-лига
​Малком назвал свой самый счастливый момент в «Зените»
20:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Губерниев призвал Григоряна извиниться перед журналисткой
19:58 · Россия. Премьер-лига
​«Никогда вас не забуду»: Малком сделал обращение после ухода из «Зенита»
19:52 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» высказались о продаже Малкома
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Агент высказался о восстановлении Дивеева
19:44 · Россия. Премьер-лига
Малком рассказал, почему ушёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Шпилевский: «Пока нехватка Кокорина не ощущается»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Не считаю Кордобу лучшим форвардом РПЛ»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Матч «Рубина» и «Спартака» посетят не менее 12 тысяч болельщиков
18:34 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» готово продать Захаряна за 12+3 млн евро 1
18:28 · Россия. Премьер-лига
​В ПСВ отреагировали на информацию об интересе к Захаряну
18:27 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Бонгонда уже как будто пару лет в «Спартаке»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Адиеву неоднократно предлагали стать гражданином Казахстана
18:11 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отдал полузащитника в аренду во Вторую лигу
Все новости
Рекомендуем