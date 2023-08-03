Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в «Динамо» со временем наладятся связи в обороне.

«Я думаю, время «Динамо» надо, чтобы они наладили связи в обороне. Я надеюсь, что там всё будет в порядке. Футболисты в московском клубе есть достаточно надёжные, которые могут приносить пользу в обороне», — сказал Балахнин.

Московский клуб в первых двух турах чемпионата России пропустил шесть мячей. Это худший результат среди команд РПЛ после двух туров, столько же пропустил «Факел», занимающий последнее, 16-е место в турнирной таблице. В третьем туре команда Марцела Лички проведёт матч против «Зенита».