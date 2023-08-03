Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил чемпионские перспективы санкт-петербургского «Зенита» в стартовавшем сезоне чемпионата России.

- Я считаю, что всё равно «Зенит» в борьбе за чемпионство фаворит. Даже без Малкома и даже без Вендела. Они, конечно, могли решить исход матчей индивидуально, за счёт своих технических возможностей, но и так «Зенит» вытянет своё за счёт скамейки и общего уровня. И по статусу, и вообще он по-прежнему сильней остальных клубов. В «Зените» становится лидером Кассьерра. Мне он нравился ещё по «Сочи», потом он как-то сбавил, а сейчас опять заявил о себе. Я считаю его большим футболистом по желанию, самоотдаче и мотивации, мастерство у него есть, головой он хорошо играет.