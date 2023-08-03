​Ещё один клуб из Европы заинтересовался Захаряном

Полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна пресса продолжает связывать с европейскими клубами. Как сообщает Eindhovens Dagblad, 20-летний россиянин оказался на радаре ПСВ. Клуб из Эйндховена может подписать Захаряна после того, как ему не удалось заполучить Шарля де Кетеларе – бельгиец, вероятно, перейдёт из «Милана» в «Аталанту» на правах аренды.

ПСВ готов заплатить за Захаряна 12 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее Захаряна слухи связывали с другим топ-клубом из Нидерландов – с «Фейеноордом». Также в последние дни появлялась информация о возможном переходе россиянина в «Страсбург».

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.

​«Динамо» отклонило предложение «Страсбурга» по Захаряну – известны условия