Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о полузащитнике команды Арсене Захаряне и заявил, что в команде нет лидера.

«Второй тайм для Захаряна провальный был в матче против «Крыльев Советов». Если по каждому матчу говорить, мы придём не туда, куда надо. Надо судить объективно, и эта игра показала, что нельзя брать одного игрока и обсуждать только его. Необходимо брать всю команду, поэтому когда команда играет, и Захарян показывает классный футбол. «Динамо» во втором тайме просело, и футболист начал играть неубедительно. Мы ведь это видели и в прошлом году, когда «Динамо» выигрывало с «Факелом» и ещё с кем-то, когда выигрывали в два мяча и сводили игру вничью. Нельзя в командном виде спорта, тем более в футболе, выделять или ругать одного игрока. Выигрывает и проигрывает команда.

Давно говорю, что в «Динамо» нет лидера и крепкой сердцевины. Нет такого человека, который бы регулировал ход матчей. При таком большом преимуществе 3:1 команда должна была заканчивать матч победой», — сказал Кобелев.