Новый директор «Спартака»: «У нас есть возможность побороться с «Зенитом»

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказался о том, сможет ли столичный клуб составить конкуренцию питерскому «Зениту» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

Спортивный деятель отметил, что в составе «Спартака» в составе произошли точечные изменения, что нельзя сказать о «Зените», который не смог сохранить всех своих лидеров.

«Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-23/24 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом», - приводит слова Белых Sport24.

После двух туров РПЛ «Спартак» имеет шесть очков в своём активе.