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​Исполнительный директор «Спартака» ответил на вопрос об админресурсе «Газпрома»

03 Августа 2023 • 16:29 Комментировать

Сергей Белых, который с недавних пор занимает должность исполнительного директора «Спартака», ответил на вопрос о том, использует ли «Газпром» админресурс в российском футболе.

«Это скользкий тезис. Мне кажется, важно сначала в своих проблемах разобраться, а потом других обвинять», - сказал Белых, чьи слова на своих станицах приводит sport24.

Белых отметил, что «Зенит» по сравнению со «Спартаком» дольше работает над своим развитием в стабильных условиях. В «Спартаке» же случались частые кадровые перестановки. Белых подчеркнул важность определения долгосрочного вектора развития клуба.

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт 5 августа – против «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Газпром Сергей Белых
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