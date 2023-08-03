Агент Паулиньо - о переходе игрока в ЦСКА: «На данный момент переговоры остановлены»

Агент нападающего лиссабонского «Спортинга« Паулиньо Педро Мендеш высказался о возможном переходе своего клиента в столичный ЦСКА.

Агент отметил, что за сумму, которая обсуждалась, трансфер форварда в ЦСКА невозможен.

«Не думаю, что переговоры продолжаются. На данный момент они остановлены», - приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

Контракт 30-летнего центрального нападающего с лиссабонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

На счету Паулиньо три игры за национальную сборную Португалии.