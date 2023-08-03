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Роман Зобнин: «Я ещё не видел Медину на тренировках»

03 Августа 2023 • 16:18 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о переходе в столичный клуб Хесуса Медины.

Зобнин отметил, что парагваец хорошо знаком с чемпионатом и на тренировках у него не должно быть никаких проблем.

«К сожалению, я не тренируюсь практически из‑за того, что плотный график, поэтому еще не видел его на тренировках», - заявил он в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Медина пополнил ряды «Спартака» после перехода из ЦСКА, заключив контракт до 30 июня 2026 года.

Медина впервые попал в заявку «красно-белых» на матч против «Балтики» (2:1), но так и не появился на поле. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин Хесус Медина
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