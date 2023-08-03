«Кубань» арендовала полузащитника «Рубина» Фаттахова

Полузащитник «Рубина» Ленар Фаттахов продолжит карьеру в «Кубани» на правах аренды.

По информации Metaratings, также в краснодарском клубе на просмотре сейчас находится нападающий «Урала» Михаил Агеев, к которому проявляет интерес и ярославский «Шинник».

За первую команду «Рубина» 20-летний Фаттахов успел провести 12 матчей, в которых результативными действиями ему отметиться не удалось. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 200 тысяч евро.

После трёх туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Кубань» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице, не имея в своём активе ни одного набранного очка.