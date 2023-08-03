Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча ЦСКА - «Локомотив»

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о предстоящем матче третьего тура Российской премьер-лиги, в котором «железнодорожники» на выезде сыграют против ЦСКА.

Экс-игрок сборной России отметил, что у обеих команд есть свои козыри, хоть они и стартовали по-разному, но в таких играх нельзя назвать очевидного фаворита.

«Будет упорный матч. ЦСКА и «Локомотиву» надо подумать над тактикой и в каком ключе играть», - заявил Билялетдинов в разговоре с «РБ Спорт».

Столичное дерби состоится в субботу, 5 августа. Начало - в 20:00 по московскому времени.