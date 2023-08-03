​В ЦСКА объяснили задержку трансфера Файзуллаева

Трансфер атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева из «Пахтакора» в ЦСКА задерживается. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Брейдо, который в московском клубе возглавляет службу коммуникаций.

«Есть определённые технические платёжные нюансы, однако при конструктивном подходе всех заинтересованных сторон трансфер обязательно должен состояться», - сказал Брейдо, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что 19-летний Аббосбек Файзуллаев в июне дебютировал за сборную Узбекистана.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 5 августа. Команда Владимира Федотова будет играть против «Локомотива» на своём поле. После двух сыгранных туров «армейцы» имеют три зачётных балла в своём активе.