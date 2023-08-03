Смородская: «Тикнизян прогрессирует, но я бы обратила внимание на падение уровня игры в РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в нынешнем сезоне.

Напомним, в текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» три матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Самородская назвала Тикнизяна не самым выдающимся игроком, отметив, что его результативность обусловлена низким уровнем российского футбола.

«Тикнизян действительно сейчас прогрессирует. Но я бы обратила внимание на падение уровня игры в РПЛ. Качество футбола падает с каждым годом, поэтому Тикнизян и показывает такую игру», — цитирует Смородскую Sport24.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт 5 августа против ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.