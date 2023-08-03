Эракович объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

Защитник Страхинья Эракович в летнее трансферное окно перебрался в «Зенит». При этом интерес к сербу проявлял и «Спартак». Эракович дал комментарий по поводу своего выбора.

«Да, между «Црвеной Звездой» и «Спартаком» есть дружба. Но одно дело – личные отношения, а другое – моя карьера. С точки зрения карьеры я выбрал «Зенит».

Было приятно получить предложение от «Зенита». Эта команда много лет выигрывает чемпионат России, и я принял это предложение», - сказал Эракович журналистам.

Напомним, что 22-летний Страхинья Эракович дебютировал за «Зенит» в матче Премьер-лиги против «Ростова».