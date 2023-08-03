В «Пахтакоре» объяснили, почему трансфер Файзуллаева в ЦСКА задерживается

Атакующий полузащитник Аббосбек Файзуллаев в скором времени будет представлен как футболист ЦСКА. Дмитрий Адисман, который в «Пахтакоре» занимает пост генерального директора, прокомментировал задержку трансфера. По его словам, имеются трудности с оплатой.

«Из-за санкций ЦСКА не может проплатить, поэтому всё немного задерживается. Думаю, всё будет хорошо, но такие трудности есть», - сказал Адисман, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Файзуллаеву 19 лет, в июне он дебютировал за национальную сборную Узбекистана. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 750 тысяч евро.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт 5 августа – против «Локомотива».