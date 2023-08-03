Арбитр Безбородов не получил назначений после скандального матча

Российский футбольный союз опубликовал информацию о назначениях судей на матчи третьего тура Премьер-лиги. Стоит сказать, что арбитр Владислав Безбородов назначений не получил. В прошлом туре он допустил грубейшую ошибку, когда работал на матче «Ахмат» - ЦСКА. Тогда, напомним, Безбородов после подсказки от ВАР заменил жёлтую карточку Милана Гайича на красную, хотя пенальти за нарушение уже был исполнен (в итоге его перебивали).

В РФС довольно оперативно признали ошибку Безбородова. При этом Милорад Мажич, который возглавляет департамент судейства, объявил, что публично о наказаниях для арбитров объявляться не будет.