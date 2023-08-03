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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» подписал футболиста из Болгарии официально

03 Августа 2023 • 15:07 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
06.08 20:00

Атакующий полузащитник Светослав Ковачев пополнил состав «Ахмата». Грозненцы официально объявили об аренде Ковачева у болгарского клуба «Арда» до конца сезона 2023/2024 с правом дальнейшего выкупа.

Светославу Ковачеву 25 лет, специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают его в 500 тысяч евро. В своё время – в 2020 году – этот футболист провёл четыре матча за национальную сборную Болгарии.

В двух прошедших турах чемпионата России «Ахмат» не набирал очков, проиграв на своём поле «Крыльям Советов» (1:2) и ЦСКА (2:3). Ближайший матч команда Сергея Ташуева проведёт в воскресенье, 6 августа, - против «Сочи» на поле соперника.

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Ахмат трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Светослав Ковачев
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СОЧИ АХМАТ
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