Раскрыта сложная система оплаты трансфера Давилы в ЦСКА

В ближайшее время ЦСКА объявит о трансфере из мексиканского «Леона» Виктора Давилы. 25-летний нападающий уже прошёл медицинское обследование и договорился о контракте с «армейцами» до конца сезона 2026/2027.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» рассказал о сложной системе оплаты трансфера Давилы. Сначала рубли конвертируются в дихрамы и отправятся в ОАЭ. Там средства переведут в евро и отправят в Венесуэлу в агентство. После этого деньги в долларах отправятся в Чили, а уже потом – в Мексику.

Отмечается, что для всех этих переводов денег нужно подписать восемь соглашений. Эти договора должны будут исключить риски. А сам Давида уже на днях выкупит свой контракт за 5 миллионов долларов.