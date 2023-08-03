Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Тут бы я поставил тройку»: Пономарёв назвал проблему ЦСКА эксклюзив

03 Августа 2023 • 15:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.17 X 3.60 2 3.20
05.08 20:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги старта сезона для «армейцев» и дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».

- Как вы оцениваете начало сезона для ЦСКА?

- Три очка – это не очень хорошо, но терпимо. Главное, не свалиться в нижнюю часть турнирной таблицы. Оттуда трудно выбираться. А так пока неплохо. У лидеров - «Краснодара» и «Спартака», шесть очков. Но это все ерунда. Следующий матч «армейцы» играют с «Локомотивом» и я думаю, что у себя дома они должны победить. Хотя определенные трудности, конечно, есть.

- Какие?

- Они связаны, прежде всего, с форвардами, которые почти не создают моментов. Вот Чалов реализовал пенальти и вышел в лидеры. Это все очень зыбко. Надо впереди лучше работать. Нужен навал вперед, а там уже полузащитники пусть подбирают мячи. Только так можно победить. А если они будут тянуть резину, катая мяч поперек и назад, команда все проиграет, потому что нападение у железнодорожников интереснее, чем у ЦСКА. Оборона там, конечно, не так хороша, но и у команды Федотова она пострадала: и Роша, и Дивеев – это большая потеря. Теперь Федотову приходится перестраивать защиту. Но у игроков разные возможности, поэтому приходится приспосабливаться и притираться друг к другу.

- Агент Роши заявил, что Виллиан восстановился и вернется на этой неделе.

- Он в любом случае не готов играть в полную силу. И потом, надо еще попасть в состав. Ну, пусть Федотов поставит Рошу. Может, он позиционно сыграет.

- У «Локомотива» раззабивался Тикнизян. Стоит уделить ему особое внимание?

- Конечно. Раз он такой активный, нужно прикрепить к нему игрока, чтобы он не получал мяч. Выключить футболиста из игры просто. Пусть прикрепят к нему Зайнутдинова. Главное, чтобы его не было в штрафной площадке ЦСКА, а то он много привозит.

- Обычно к защитникам опекунов не приставляют.

Реклама


- Одного всегда надо подключать, чтобы плотно взять соперника.

- Вы сказали, что ЦСКА победит «Локомотив». На чем основан ваш оптимизм?

- Матч будет дома. Но шансы на успех я бы оценил как равные. «Локомотив» сейчас в неплохой форме. Команда бежит вперед. Думаю, «армейцы» один мяч точно забьют и этого будет достаточно.

- А статистика встреч ЦСКА с «Локомотивом» вас не смущает? В последние годы «армейцы» плохо играют против «железнодорожников» на своем стадионе. В шести последних матчах – 1 победа, 1 ничья, 4 поражения, причем Федотов ни разу так и не выигрывал у этого соперника.

- Никто об этом никогда не думает. Игра на игру не приходится. Как она получится, никто вам не скажет заранее.

- Команда прошла сложный отрезок из четырех выездных матчей, если считать Суперкубок в Казани. Нет опасений, что такой график может сказаться?

- Не думаю. Футболисты восстанавливаются через два дня на третий и готовы играть следующий матч.

- Что вам нравится в игре команды на старте сезона?

- Можно выделить игру в обороне во главе с Акинфеевым, и в полузащите, которая играет на четверку с минусом. А вот в нападении есть проблемы. Тут я бы поставил тройку.

- Пока мы так и не видим усиления команды, плюс есть травмированные. Короткая скамейка сейчас основная проблема ЦСКА?

- Да. Это большая проблема и большой риск. Стоит кому-то получить травму или перебор карточек, и тогда команда может посыпаться вниз.

Елена Григорьевская

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
15:40 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА объяснили задержку трансфера Файзуллаева
15:40 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Тикнизян прогрессирует, но я бы обратила внимание на падение уровня игры в РПЛ»
15:35 · Россия. Премьер-лига
Эракович объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»
15:23 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Пари НН»: прогноз на матч чемпионата России – 4 августа 2023
15:21 · Россия. Премьер-лига
В «Пахтакоре» объяснили, почему трансфер Файзуллаева в ЦСКА задерживается
15:21 · Россия. Премьер-лига
Агент Дриусси: «МЛС не слабее РПЛ, они на одном уровне»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Безбородов не получил назначений после скандального матча
15:07 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» подписал футболиста из Болгарии официально
15:06 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на дерби ЦСКА – «Локомотив»
15:05 · Россия. Премьер-лига
Раскрыта сложная система оплаты трансфера Давилы в ЦСКА
12:30 · Россия. Премьер-лига
Сёмин признался, что с большим удовольствием примет участие в ретро-матче «Спартака» и сборной России
12:14 · Россия. Премьер-лига
Чанов назвал главную проблему ЦСКА
11:57 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Пари НН» Кухарчук пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы
11:41 · Россия. Премьер-лига
Миладинович: «Для меня Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Рубин» не проиграет «Спартаку» в Казани» 1
Все новости
Рекомендуем