Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги старта сезона для «армейцев» и дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».

- Как вы оцениваете начало сезона для ЦСКА?

- Три очка – это не очень хорошо, но терпимо. Главное, не свалиться в нижнюю часть турнирной таблицы. Оттуда трудно выбираться. А так пока неплохо. У лидеров - «Краснодара» и «Спартака», шесть очков. Но это все ерунда. Следующий матч «армейцы» играют с «Локомотивом» и я думаю, что у себя дома они должны победить. Хотя определенные трудности, конечно, есть.

- Какие?

- Они связаны, прежде всего, с форвардами, которые почти не создают моментов. Вот Чалов реализовал пенальти и вышел в лидеры. Это все очень зыбко. Надо впереди лучше работать. Нужен навал вперед, а там уже полузащитники пусть подбирают мячи. Только так можно победить. А если они будут тянуть резину, катая мяч поперек и назад, команда все проиграет, потому что нападение у железнодорожников интереснее, чем у ЦСКА. Оборона там, конечно, не так хороша, но и у команды Федотова она пострадала: и Роша, и Дивеев – это большая потеря. Теперь Федотову приходится перестраивать защиту. Но у игроков разные возможности, поэтому приходится приспосабливаться и притираться друг к другу.

- Агент Роши заявил, что Виллиан восстановился и вернется на этой неделе.

- Он в любом случае не готов играть в полную силу. И потом, надо еще попасть в состав. Ну, пусть Федотов поставит Рошу. Может, он позиционно сыграет.

- У «Локомотива» раззабивался Тикнизян. Стоит уделить ему особое внимание?

- Конечно. Раз он такой активный, нужно прикрепить к нему игрока, чтобы он не получал мяч. Выключить футболиста из игры просто. Пусть прикрепят к нему Зайнутдинова. Главное, чтобы его не было в штрафной площадке ЦСКА, а то он много привозит.

- Обычно к защитникам опекунов не приставляют.

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- Одного всегда надо подключать, чтобы плотно взять соперника.

- Вы сказали, что ЦСКА победит «Локомотив». На чем основан ваш оптимизм?

- Матч будет дома. Но шансы на успех я бы оценил как равные. «Локомотив» сейчас в неплохой форме. Команда бежит вперед. Думаю, «армейцы» один мяч точно забьют и этого будет достаточно.

- А статистика встреч ЦСКА с «Локомотивом» вас не смущает? В последние годы «армейцы» плохо играют против «железнодорожников» на своем стадионе. В шести последних матчах – 1 победа, 1 ничья, 4 поражения, причем Федотов ни разу так и не выигрывал у этого соперника.

- Никто об этом никогда не думает. Игра на игру не приходится. Как она получится, никто вам не скажет заранее.

- Команда прошла сложный отрезок из четырех выездных матчей, если считать Суперкубок в Казани. Нет опасений, что такой график может сказаться?

- Не думаю. Футболисты восстанавливаются через два дня на третий и готовы играть следующий матч.

- Что вам нравится в игре команды на старте сезона?

- Можно выделить игру в обороне во главе с Акинфеевым, и в полузащите, которая играет на четверку с минусом. А вот в нападении есть проблемы. Тут я бы поставил тройку.

- Пока мы так и не видим усиления команды, плюс есть травмированные. Короткая скамейка сейчас основная проблема ЦСКА?

- Да. Это большая проблема и большой риск. Стоит кому-то получить травму или перебор карточек, и тогда команда может посыпаться вниз.

Елена Григорьевская