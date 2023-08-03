Сёмин признался, что с большим удовольствием примет участие в ретро-матче «Спартака» и сборной России

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием об участии в матче легенд сборной России и «Спартака».

«С большим удовольствием приму участие в ретро-матче! Я всегда готов с огромным интересом участвовать в таких мероприятиях. Это большая честь для меня!» — приводит слова Сёмина издание «Спорт-Экспресс».

Ретро-матч между «Спартаком» и сборной России состоится 18 августа в преддверии игры пятого тура РПЛ «Спартак» - «Зенит» (20 августа).

Ранее стало известно, что главным тренером национальной команды станет Юрий Сёмин, а в его штаб войдут Игорь Корнеев и Александр Бородюк.