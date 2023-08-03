Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «красно-белых» в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

- Команда выдала мощный старт. Вам кажется, что коллектив может завоевать чемпионство?

- Пока рано что-то оценивать. Сезон только начался!

Напомним, в стартовых турах РПЛ «Спартак» одержал две победы, переиграв «Оренбург» (3:2) и «Балтику» (2:1).

В третьем туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля встретятся в гостях с казанским «Рубином». Матч состоится 5 августа и начнется в 17:30 по мск.