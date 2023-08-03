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Чанов назвал главную проблему ЦСКА

03 Августа 2023 • 12:14 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Локомотив Москва
1 2.17 X 3.60 2 3.20
05.08 20:00

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался об игре ЦСКА в преддверии матча 3-го тура РПЛ между «армейцами» и «Локомотивом».

«Мне больше нравится игра ЦСКА. Единственная проблема — это нехватка забивного нападающего. Одного Чалова мало. «Армейцы» создают моменты, но результативность низкая», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

После двух туров команда Владимира Федотова набрала три очка. В копилке «железнодорожников» на один балл больше.

Столичное дерби ЦСКА – «Локомотив» пройдет 5 августа. Начало матча запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Чанов Фёдор Чалов
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ЦСКА МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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