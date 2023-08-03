Чанов назвал главную проблему ЦСКА

Российский тренер Вячеслав Чанов высказался об игре ЦСКА в преддверии матча 3-го тура РПЛ между «армейцами» и «Локомотивом».

«Мне больше нравится игра ЦСКА. Единственная проблема — это нехватка забивного нападающего. Одного Чалова мало. «Армейцы» создают моменты, но результативность низкая», — цитирует Чанова «РБ Спорт».

После двух туров команда Владимира Федотова набрала три очка. В копилке «железнодорожников» на один балл больше.

Столичное дерби ЦСКА – «Локомотив» пройдет 5 августа. Начало матча запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.