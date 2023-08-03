Игрок «Пари НН» Кухарчук пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук пропустит матч третьего тура РПЛ против «Краснодара» из-за травмы.

По информации издания «РБ Спорт», 33-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам. Ожидается, что для полного восстановления Кухарчуку может потребоваться ещё неделя.

Напомним, Кухарчук перешёл в «Пари НН» нынешним летом из «Торпедо». За команду из Нижнего Новгорода он пока не успел провести ни одного официального матча.

Матч «Краснодар» — «Пари НН» состоится завтра, 4 августа, на домашней арене «быков». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.