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Игрок «Пари НН» Кухарчук пропустит матч с «Краснодаром» из-за травмы

03 Августа 2023 • 11:57 Комментировать
Краснодар
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Пари НН
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04.08 20:00

Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук пропустит матч третьего тура РПЛ против «Краснодара» из-за травмы.

По информации издания «РБ Спорт», 33-летний футболист уже приступил к индивидуальным тренировкам. Ожидается, что для полного восстановления Кухарчуку может потребоваться ещё неделя.

Напомним, Кухарчук перешёл в «Пари НН» нынешним летом из «Торпедо». За команду из Нижнего Новгорода он пока не успел провести ни одного официального матча.

Матч «Краснодар» — «Пари НН» состоится завтра, 4 августа, на домашней арене «быков». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Илья Кухарчук Пари НН
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КРАСНОДАР ПАРИ НН
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