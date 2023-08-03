Миладинович: «Для меня Кордоба — один из лучших нападающих РПЛ»

Защитник «Сочи» Иван Миладинович после поражения в матче второго тура РПЛ от «Краснодара» (0:2) поделился мнением об игре нападающего «быков» Джона Кордобы.

Миладинович назвал колумбийского футболиста одним из лучших форвардов РПЛ.

«Весь матч против «Краснодара» я боролся с Джоном Кордобой. Было непросто, ведь он очень габаритный и сильный. Для меня Кордоба — один из лучших форвардов РПЛ», — цитирует игрока «Сочи» «Матч ТВ».

Напомним, Кордоба перешёл в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. В текущем сезоне 30-летний нападающий провёл в составе «быков» три матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.