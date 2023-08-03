Бояринцев: «Рубин» не проиграет «Спартаку» в Казани»

Бывший игрок «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором между собой сыграют его бывшие команды.

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «Спартаку» придётся непросто. Бояринцев считает, что победитель выявлен не будет и команды поделят очки.

«Рубин» в двух турах набрал два очка и наверняка постарается сыграть на победу. Очень трудно предположить, каким здесь может быть результат, но лично мне кажется, что будет ничья. Думаю, что «Рубин» не проиграет в Казани», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится в субботу, 5 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.