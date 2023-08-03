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Бояринцев: «Рубин» не проиграет «Спартаку» в Казани»

03 Августа 2023 • 11:27 Комментировать (1)
Рубин
...
Спартак Москва
1 3.30 X 3.60 2 2.12
05.08 17:30

Бывший игрок «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ, в котором между собой сыграют его бывшие команды.

По мнению эксперта, в предстоящей встрече «Спартаку» придётся непросто. Бояринцев считает, что победитель выявлен не будет и команды поделят очки.

«Рубин» в двух турах набрал два очка и наверняка постарается сыграть на победу. Очень трудно предположить, каким здесь может быть результат, но лично мне кажется, что будет ничья. Думаю, что «Рубин» не проиграет в Казани», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится в субботу, 5 августа. Начало — в 17:30 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин Денис Бояринцев
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РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии (1)
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Cruyff
03 Августа 2023 в 11:43
уверен пару ударов Бонги или пару нырков Соболева и Спартак вынесет ещё не окрепший Рубин
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