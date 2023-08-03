«Аль-Хиляль» решил проблему с оплатой трансфера Малкома

В саудовском «Аль-Хиляле» решили проблему с оплатой за переход нападающего Малкома из петербургского «Зенита». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабио Алейшо.

По данным журналиста, «сине-бело-голубые» к концу текущей недели официально объявят о трансфере бразильского форварда. Стоит отметить, что Малком уже находится в расположении «Аль-Хиляля» и тренируется с командой.

Ранее сообщалось, что с трансфера нападающего «Зенит» выручит 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний бразилец принял участие в 27 матчах чемпионата России. Малком стал лучшим бомбардиром турнира с 23 забитыми мячами.