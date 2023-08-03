Бышовец оценил уровень игры «Краснодара»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец высказался касательно игры «Краснодара» на старте нынешнего сезона.

«У них было хорошее качество игры в матчах с «Динамо» и «Сочи». Это связано с приходом нового тренера, а также игровой дисциплиной. Пока они меня не разочаровывают», - передает слова Бышовца Betonmobile.ru.

Краснодарский коллектив стартовал в Российской премьер-лиге с двух побед. Команда занимает первое место в турнирной таблице. Следующий поединок в чемпионате «быки» проведут против «Пари НН» на своем поле. Встреча состоится в пятницу, 4 августа.