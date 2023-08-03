Агент не исключил возвращение Айртона в «Спартак»

Карлос Лейте, агент защитника «Фламенго» Айртона, ранее выступавшего за «Спартак», допустил возвращение своего клиента в московский клуб.

«Могу сказать так — о будущем знает только бог», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, бразильский защитник выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. В общей сложности за «красно-белых» он провёл 108 матчей, забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Действующий контракт Айртона с «Фламенго» рассчитан до конца декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 9 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт 5 августа против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.