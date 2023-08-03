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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колыванов: «В этом году в РПЛ будет интрига»

03 Августа 2023 • 09:39 Комментировать
Краснодар
...
Пари НН
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04.08 20:00

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением об интриге в текущем розыгрыше чемпионата России.

По мнению специалиста, первые туры показали, что в этом сезоне в РПЛ снова появится интрига. Колыванов считает, что ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» сумеют навязать «Зениту» борьбу за чемпионство.

«Локомотив», ЦСКА, «Спартак» создадут в этом году проблемы для «Зенита». Не хочется, чтобы за четыре-пять туров до конца всё становилось понятно. Россия устала от того, что одна команда доминирует на протяжении пяти лет», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

При этом эксперт признался, что не верит в нынешнего лидера турнирной таблицы «Краснодар». Колыванов выразил уверенность в том, что за чемпионство «быки» побороться не смогут.

Первый матч третьего тура РПЛ состоится уже завтра, 4 августа, когда в очном противостоянии сойдутся «Краснодар» и «Пари НН». Начало — в 20:00 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Игорь Колыванов
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