Глебов: «Всегда хочу играть за сборную России, в любом матче»

Хавбек «Ростова» Данил Глебов высказался касательно выступлений за национальную сборную России.

«Если надо будет туда ехать, поедем. Главное, чтобы вызвали в национальную команду. А так - я всегда хочу играть за сборную, в любом матче», - передает слова полузащитника издание «Известия».

Ближайший товарищеский поединок сборная России проведет против сборной Катара. Встреча состоится в Дохе 12 сентября.

Последние контрольные встречи подопечные Валерия Карпина провели весной. Российская команда расписала мировую с Ираном (1:1) и отпраздновала победу над Ираком со счетом 2:0.