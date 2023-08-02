Сычёв рассказал о своей ближайшей цели в футболе

Бывший российский форвард Дмитрий Сычёв рассказал, кем хочет быть в футбольном мире в дальнейшем.

«Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении», - цитирует его RT.

Он добавил, что сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты.

«Дальше время покажет, куда жизнь занесёт», - добавляет Сычёв

Напомним, что карьеру профессионального игрока Сычёв завершил четыре года назад – в 2019 году он покинул состав ереванского «Пюника», армянский клуб стал его последним этапом карьеры. Большую часть карьеры экс-форвард провёл в столичном «Локомотиве».