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Сычёв рассказал о своей ближайшей цели в футболе

02 Августа 2023 • 22:57 Комментировать
ЦСКА Москва
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Локомотив Москва
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05.08 20:00

Бывший российский форвард Дмитрий Сычёв рассказал, кем хочет быть в футбольном мире в дальнейшем.

«Моя нынешняя цель — получить должность функционера. Я постепенно двигаюсь в этом направлении», - цитирует его RT.

Он добавил, что сейчас у РФС есть интересные детско-юношеские проекты.

«Дальше время покажет, куда жизнь занесёт», - добавляет Сычёв

Напомним, что карьеру профессионального игрока Сычёв завершил четыре года назад – в 2019 году он покинул состав ереванского «Пюника», армянский клуб стал его последним этапом карьеры. Большую часть карьеры экс-форвард провёл в столичном «Локомотиве».
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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв
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