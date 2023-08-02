Сычёв вспомнил, как провалился в «Марселе» из-за конкуренции с Дрогба

Многие вспомнят, что бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв пару лет своей карьеры провёл за границей – в составе одного из самых знаменитых французских клубов – «Марселя». Спустя почти 20 лет после ухода из клуба экс-футболист вспомнил, почему у него не получилось заиграть во Франции.

«Дебютный сезон получился хорошим, а потом… Случается такое: проигрываешь конкуренцию. А, насколько вы знаете, моим конкурентом был Дидье Дрогба, у которого залетало абсолютно всё», - вспоминает Сычёв для RT.

Отметим, что после возвращения в Россию Сычёв подписал контракт со столичным «Локомотивом», который покинул только 11 лет спустя – в 2015 году.

«Получил опыт, предложения от европейских клубов, но решил вернуться домой. Не думаю, что опыт был неудачным», - добавил экс-футболист.