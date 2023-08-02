Юсупов рассказал, почему «Сочи» провалил концовку прошлого сезона

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов рассказал о настроении его команды в концовке минувшего сезона. Напомним, что его сочинцы завершили на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, последние матчи южан фактически не имели турнирного значения.

«Тогда нам не было большой разницы, какое место занимать — восьмое, девятое или десятое. Тренеры пробовали молодых ребят в составе, это тоже сказалось», - делится Юсупов с «Матч ТВ».

Напомним, что в новом сезоне «Сочи» стартовали с победы над «Балтикой» (2:0), однако в туре втором проиграли «Краснодару» (0:2). На данный момент команда Дмитрия Хохлова занимает девятое место в турнирной таблице.

«Летом у нас было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, и мы демонстрируем иной футбол», - добавляет Юсупов.