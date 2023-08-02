Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юсупов рассказал, почему «Сочи» провалил концовку прошлого сезона

02 Августа 2023 • 21:55 Комментировать
Сочи
...
Ахмат
06.08 20:00

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов рассказал о настроении его команды в концовке минувшего сезона. Напомним, что его сочинцы завершили на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, последние матчи южан фактически не имели турнирного значения.

«Тогда нам не было большой разницы, какое место занимать — восьмое, девятое или десятое. Тренеры пробовали молодых ребят в составе, это тоже сказалось», - делится Юсупов с «Матч ТВ».

Напомним, что в новом сезоне «Сочи» стартовали с победы над «Балтикой» (2:0), однако в туре втором проиграли «Краснодару» (0:2). На данный момент команда Дмитрия Хохлова занимает девятое место в турнирной таблице.

«Летом у нас было достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться, и мы демонстрируем иной футбол», - добавляет Юсупов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Артур Юсупов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СОЧИ АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Августа
21:55 · Россия. Премьер-лига
Юсупов рассказал, почему «Сочи» провалил концовку прошлого сезона
21:53 · Кубок России
Глава 2DROTS: «Такие эмоции ты не испытаешь нигде, хочется дойти до клубов РПЛ»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Головин провёл почти полный матч против «Арсенала»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Спартаку» нужен левый защитник, Классен — не уровень «красно-белых»
21:33 · Россия. Премьер-лига
Маслов – о Бонгонда: «Сам по себе он скромный парень»
21:28 · Россия. Премьер-лига
​Дасаев: «Таких, как Буффон, много в футбольном мире»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Зенит» без тренера на бровке не поменяется» 1
21:25 · Кубок России
«Сахалин» не имел шансов в кубковом матче против 2DROTS
21:22 · Россия. Премьер-лига
Ещенко и Ребров сыграют в ретро-матче «Спартак» - сборная России
21:20 · Россия. Премьер-лига
​Агент Тюкавина – о слухах: «Отстаньте от нас»
21:12 · Россия. Премьер-лига
​Клубы из топ-лиг Европы не смогут купить Тикнизяна эксклюзив
21:11 · Россия. Премьер-лига
Смородская не верит, что Сёмин вернётся в РПЛ
20:57 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Зенит» станет слабее без Малкома, как «Барселона» после ухода Месси 1
20:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кутепов сравнил Талалаева и Клотета
20:50 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Рубина» Иву — о матче со «Спартаком»: «В футбол играют не имена, а футболисты»
Все новости
Рекомендуем