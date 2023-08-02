Головин провёл почти полный матч против «Арсенала»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл почти полный матч против лондонского «Арсенала» в рамках товарищеского «Кубка Эмирейтс», не отметившись голевыми действиями. Игра проходит в данные минуты в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум», на табло – равенство – 1:1.

Головин отыграл 83 минуты игрового времени, и вряд ли бы покинул поле, если бы не повреждение. Россиянин сел на газон, а спустя пару минут был заменён на Манеса Аклиуша и покинул поле в сопровождении бригады врачей монегасков.

Текстовую трансляцию контрольной игры проводит LiveResult.ru.