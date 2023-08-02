Кузьмичёв: «Спартаку» нужен левый защитник, Классен — не уровень «красно-белых»

Известный функционер Владимир Кузьмичёв поделился мнением о возможном усилении «Спартаком» позиции левого защитника.

«Спартаку» на позицию левого защитника нужен левоногий игрок. Классен не соответствует уровню левого защитника «Спартака», поэтому на эту позицию нужен игрок», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Функционер отметил, что там может сыграть Хлусевич, но он правша, и если для атаки это не критично, то в обороне ему действовать сложнее, для этого нужна левая рабочая нога.

Ранее сообщалось, что «Спартак» согласовал с «Олимпиакосом» условия перехода Олега Рябчука. По данным СМИ, футболист прибудет в Россию уже 3 августа.