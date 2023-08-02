Маслов – о Бонгонда: «Сам по себе он скромный парень»

Игрок обороны московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, какой личностью является легионер «крансо-белых» Тео Бонгонда. Он, напомним, пополнил клуб этим летом и уже отличается голевым действием в каждом матче.

«Тео скромный парень сам по себе. Но он готов всегда поддержать любой диалог. Только он, скорее, тот, кто поддерживает разговор, а не начинает его», - поясняет Маслов Metaratings.

Напомним, на счету Бонгонда ассист в матче первого тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2), гол в ворота «Краснодара» в матче Кубка России (2:1) и гол в ворота «Балтики» в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Мы будем дальше его поддерживать, рады в команде его дебюту», - добавляет Маслов.