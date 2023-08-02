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​Дасаев: «Таких, как Буффон, много в футбольном мире»

02 Августа 2023 • 21:28 Комментировать (1)

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев дал комментарий по поводу ухода из футбола Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что 45-летний Буффон уже успел объявить о решении повесить вратарские перчатки на гвоздь.

«А что, он должен до 60-70 лет играть? Таких, как он, много в футбольном мире. У нас Лев Яшин до 41 года играл. Почему о нём не вспоминаете? Причём тут Буффон? Да, он хороший вратарь. Ну, закончил он с футболом, и что теперь? Почему я должен расстраиваться-то?» - сказал Дасаев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В то же время Дасаев добавил, что Буффон является одним из лучших вратарей в мире.

На клубном уровне в своей карьере Джанлуиджи Буффон поиграл за «Парму» (265 матчей), «Ювентус» (685 матчей) и «ПСЖ» (25 матчей). В 2006 году Буффон становился чемпионом мира в составе сборной Италии (176 матчей).

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Ринат Дасаев
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Августа 2023 в 22:22
Эх, Ринатушка, до сих пор страдаешь от пули Ван Бастена... Пора бы и поумнеть... Хе ..
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