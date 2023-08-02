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Ещенко и Ребров сыграют в ретро-матче «Спартак» - сборная России

02 Августа 2023 • 21:22 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, что примет участие в матче между легендами «красно-белых» и сборной России.

«Я готов сыграть. Сказал организаторам: «Кто у нас будет на воротах стоять?» Мне ответили, что Ребров. Я сразу: «Ой, опасно как. И раньше‑то он не играл, а сейчас еще опасней будет у ворот (смеется)», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Напомним, Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2022 год, а Ребров играл за «красно-белых» с 2011 по 2022 год.

Стоит отметить, что после завершения карьеры Ещенко трудился в тренерском штабе Паоло Ваноли в «Спартаке», затем работал в академии команды, но недавно перебрался в «Кубань». Ребров продолжает оставаться в столичном клубе, занимая должность технического координатора.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Ребров Андрей Ещенко Лига легенд Матч легенд Спартака и сборной России
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