​Агент Тюкавина – о слухах: «Отстаньте от нас»

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным, отреагировал на новую информацию о будущем футболиста.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что зимой или следующим летом Тюкавин может оказаться в «Зените» или ЦСКА.

«Я уже устал комментировать слухи. Отстаньте от нас. Нет никаких конкретных переговоров. У парня ещё полтора года контракта», - сказал Сафонов, чьи слова приводит sport24.

Агент добавил, что о будущем Тюкавина говорить ещё рано.

Стоит сказать, что согласно данным портала transfermarkt, контракт Тюкавина рассчитан до конца сезона 2023/2024.