Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прекрасно начал новый сезон. Шутка ли, после двух туров армянин входит в тройку лучших бомбардиров Премьер-лиги. Он забил три гола, как Матео Кассьерра и Фёдор Чалов.

В последние недели слухи активно связывают 24-летнего Тикнизяна с европейскими клубами, в том числе с «Реалом Сосьедад» и «Вольфсбургом». Впрочем, представители топ-лиг Европы не смогут купить Тикнизяна. Как сообщил сетевому «Евро-Футбол.Ру» один источник, проблема заключается в том, что ведущие лиги оказывают давление на клубы, когда речь идёт о сделках по российским игрокам. И хотя Тикнизян представляет сборную Армении, у него есть российский паспорт, и он даже выступал за молодёжные и юношеские сборные России.

Портал transfermarkt оценивает Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.